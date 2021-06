Alcaldes piden a la comunidad a vacunarse y no dejar pasar la segunda dosis

Con el propósito de seguir sumando personas vacunadas al plan establecido en los municipios y departamento para lograr llegar al estándar de inmunización establecido para empezar a reducir contundentemente el número de contagios y especialmente de fallecimientos, desde los municipios refuerzan las campañas e invitación a aplicarse la vacuna contra la COVID-19.

Es el caso de Risaralda donde su alcalde, Juan Carlos Cortés Bermúdez, pide a la comunidad no creer en mitos y cumplir con las etapas ya habilitadas según las edades y prioridades en salud.

“Conozco muchas personas que me han expresado que no están en este momento con la intensión de vacunarse, entonces cada día que van llegando las fases, va disminuyendo la edad y vamos ampliando la posibilidad de que las personas se vacunen, pero si no quieren o no separan su cita, es muy complicado. Según las cifras de la Dirección Territorial de Salud, el porcentaje de dosis aplicadas no es la más alta para el municipio, pero yo hago un análisis y se debe precisamente a eso, la gente ha entrado en una fase de confianza”.

Resaltó que él ya recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y no presentó efectos adversos, por lo que asegura que aun cuando exista algún síntoma de malestar, esto no es motivo para dejar de recibir el biológico, por lo que reitera la necesidad de que los risaraldenses tengan la voluntad de vacunarse.

Y no solo ser renuentes a recibir la vacuna lleva a que los contagios se sigan presentando, el no completar el esquema de vacunación con las dos dosis también se convierte en una dificultad en el proceso.

Es así como el secretario de Salud de La Dorada, Lisímaco Andrés Acosta Díaz, reitera la importancia de completar el esquema.

“Los queremos invitar, todo el que tenga pendiente la segunda dosis de Pfizer con fecha para esta semana o días atrás, sea en junio o sea en mayo, por favor vengan y vacúnense contra la COVID-19 en segunda dosis, no se ponga a esperar, no crea en mitos, venga vacúnese… La idea es completar nuestro esquema de vacunación, cumplir ese deber ciudadano con nuestra salud, con nuestra vida que es lo más importante, así que mire la fecha de su carné, si la tenía para el 29 de junio o días atrás y no ha venido, bien pueda venga a la Escuela Sucre carrera 9 con calle 11”.

Informó además que, aun cuando se hayan vacunado en otro departamento o incluso, otro país, puede dirigirse al lugar de vacunación, presentar el carné con el que harán el proceso de consulta y una vez sea aprobado le aplicarán la segunda dosis, ya sea en Pfizer o Sinovac.

