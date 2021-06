La pandemia golpea duramente a la dinastía Durán

La pandemia ha golpeado duramente a la dinastía Durán, liderada por el cantautor Miguel Durán o el Pollo Caucano.

Primero fue su hijo, el también músico Miguel Durán Jr., conocido por canciones como la Camisa rayá, El bolsillo pelao, El pobre Miguel, El parrandero organizado, entre otros éxitos, que murió el 3 de septiembre de 2020 tras haber contraído COVID-19.

Ahora, al célebre acordeonero y cantante, de 83 años, se le murió su hija Yonaida Durán, de 41 años. Ocurrió el pasado 19 de junio por cuenta de la letal enfermedad.

Y como si eso fuera poco, el pasado lunes 21 de junio, en la noche, se produjo el deceso de su esposa y madre de sus hijos Nidia Lucía Benítez, de 69 años. El caso ocurrió en Sincelejo.

Según familiares de Miguel Durán, la esposa del artista no murió de coronavirus, sino porque tenía la hemoglobina muy baja. Aunque necesitaba transfusión de sangre, no la aceptó, pues su religión, en este caso Testigo de Jehová, no se lo permitía.