Suspenden recolección de firmas para la revocatoria de Daniel Quintero

El juzgado 33 administrativo de oralidad del circuito de Medellín, ordenó la suspensión temporal del proceso de recolección de firmas que buscan la revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero.

El juez se pronunció luego de que el señor José de Jesús Serna interpusiera una acción de tutela. En la decisión se considera que el proceso democrático es un riesgo porque Juan Pablo Diaz Granados, nombrado como alcalde ad hoc para supervisar los protocolos de bioseguridad no se ha posesionado.

La Registraduría había entregado las planillas para la recolección de firmas el pasado viernes 18 de junio y el comité ya reportó que con corte al martes 22 del mismo mes tenían 25 mil firmas.

A este proceso fueron vinculados los comités “Depende también de ti darle amor a Medellín, firma por Medellín” y “El pacto por Medellín te salvará; porque te amamos, te vamos a recuperar”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció sobre el tema y advirtió que los ciudadanos son quienes lo mantendrán en el poder:

“Nosotros lo que notamos en la calle es un inmenso apoyo de la ciudadanía. Yo me los encuentro en las calles y ellos me dicen: para adelante, usted es mi alcalde, verraco, no se deje; sabemos quiénes son los que lo quieren bajar y no nos vamos a dejar”, expresó el mandatario.