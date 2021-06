Se reanuda vacunación en Girón este lunes

Este lunes 21 de junio, vuelven las jornadas de vacunación en Girón, luego de elecciones atípicas en este municipio.

En la tarde del domingo, 20 de junio, llegaron cerca de siete mil biológicos de Pfyzer para primera y segunda dosis, serán cinco mil para la segunda y más de 1. 300 para la primera.

Esta jornada contra el COVID - 19 se aplicará en el coliseo Santa Cruz, y en las 4 EPS siempre asignadas.

Además de estas jornadas, también reinicia la vacunación para docentes que no estaban priorizados, los profesores pueden ir el lunes, martes y miércoles de esta semana al coliseo Villamil, según Claudia Leal, secretaria de salud.

La secretaría de salud de este municipio indicó que ya el 70% de población docente fue vacunada contra el COVID-19 y solo faltaban dos colegios públicos por priorizar.

"Se retomará el coliseo Santa Cruz y en las 4 EPS. Se retoma vacunación de docentes con segunda dosis. Más del 70% de los docentes ya están vacunados, pero faltaban dos colegios que no estaban priorizados, y si un privado que no haya asistido a la jornada de 3 días, hace 21 días, para que acuda lunes, martes miércoles en el coliseo Villamil de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.".