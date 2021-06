“Una sociedad que está despertando y eso va a tener un impacto en el 2022”

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en su visita a Manizales, señaló que en Colombia la sociedad ha despertado de una manera contundente que se reflejará en los procesos políticos del 2022.

“Colombia va a coger un camino muy complejo y es el camino del electrocardiograma, es decir, vamos a tener dos, tres semanas pacíficas, luego una gran semana de movilizaciones, dos tres semanas pacíficas, luego una gran semana de movilizaciones y así nos vamos a ir hasta las elecciones del próximo año, esa es la conclusión de hasta hoy cómo va el país, por qué, porque el Gobierno Nacional no quiere negociar, no sé por qué, tal vez es porque no quieren entregar la agenda social al paro, pero el preacuerdo con el Gobierno Nacional no lo firmó, el acuerdo de Buenaventura no lo firmó, puso como jefe negociador a Miguel Ceballos que sabía que iba a renunciar, es decir, lo ha hecho muy mal”, señaló.

Pero también enfatizó en que el Comité de Paro no representa a la gente que se está manifestando, lo que llevaría en el caso de que pidan levantar las movilizaciones, a que gran parte de los manifestantes no atiendan el llamado y sigan con las protestas.

“Esta es una salida que es muy peligrosa, porque puede terminar de destruir el aparato económico, ahora, ya hay un consenso en que los bloqueos es un tema negativo, ese consenso va a llevar a que la mayoría de bloqueos se estén levantando, pero en cualquier momento pueden volver a aparecer y ese es el miedo frente al aparato económico”.

Aseguró que si el Gobierno no negocia y llega a acuerdos, todo terminaría impactando en las elecciones del próximo año y que en consecuencia se verán polarizadas.

“Yo creo que una sociedad que estuvo dormida, está despertando, y eso va a tener un impacto en el 2022, qué tan grande, qué tan pequeño, no sé, pero eso va a tener un impacto, pero es gratamente sorprendente que estemos en esto”, resaltó el analista político.

Resalta que muchos ciudadanos están preocupados con la situación actual del país, ya que hay incertidumbre en toda la sociedad de para dónde va la situación y cómo se tendrá una transformación democrática y reactivación económica, sin embargo resalta que es un momento que fortalecerá las decisiones de la sociedad.

“La parte positiva de esto es que mucha gente está opinando del país, del modelo que se quiere, el modelo de la sociedad, está opinando de temas económicos, sociales, políticos y eso es muy bueno para una democracia. Entonces yo le digo a la gente que está pesimista, no sea pesimista, es intentar negociar, hay que intentar solucionar esto pacíficamente, pero este país que tenemos, nunca lo habíamos tenido”.

Le puede interesar:

Dos alcaldes de Caldas, recibieron amenazas en medio de las manifestaciones

Se reactivan las obras y mantenimiento de vías en Manizales

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.