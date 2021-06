Se reactivan las obras y mantenimiento de vías en Manizales

El alcalde de Manizales informó que ya se retomaron las obras y mantenimiento de vías en la ciudad, proceso que contará con una inversión de 500 millones de pesos, e iniciará en los barrios en La Francia, Alcázares, Villa Pilar, Colón, San José y Galán y asegura que ya se está en proceso para intervenir otros sectores de la ciudad.

“Algo que me parece importante y que quiero que sepan, es que no se había arrancado anteriormente porque no había cemento en la ciudad, porque no se les olvide que todavía está bloqueado un punto en Cali y en el Pacífico que no permite la entrada y la salida de manutención para que nuestras ciudades puedan tener libre desarrollo, sin embargo esta crisis nos va a permitir mejorar, nos va a permitir avanzar y ya esta semana la Secretaría de Obras Públicas empieza el mantenimiento”, dijo Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales.

Adicionalmente señaló que ya se han adjudicado varios contratos para obras y otros más están en proceso para salir a licitación, con lo que confirma que, en el 2020 a través de las obras públicas se buscará crear empleo en la ciudad.

“Iniciaremos además obras de mantenimiento y construcción de pavimentos en nueve puntos cercanos a los colegios como el Adolfo Hoyos, San Jorge, Fe y Alegría, Aranjuez, INEM, puntos cercanos para que nuestros colegios en su alrededor tengan las mejores condiciones”, indicó el mandatario.

Por último confirmó que también comenzarán con el mantenimiento de andenes en el barrio Villa Pilar y un tramo entre el Parque del Agua y la Francia.

