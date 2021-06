Vacunación contra COVID-19 no garantiza inmunidad al contagio: Expertos

El médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID en el Quindío, señaló que la vacuna contra el virus no es garantía para contrarrestar el contagio ya que permite que los efectos no sean críticos.

Destacó que los vacunados pueden ser transmisores del virus por lo que enfatizó como fundamental continuar adoptando los protocolos de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos.

Le puede interesar: 43.545 Segundas dosis de vacunas contra el COVID han aplicado en Quindío

Realizó un llamado para que la comunidad tenga conciencia y así disminuir los casos positivos en el departamento.