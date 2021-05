Andrés Escobar pidió disculpas y explicó porque tenía un arma en la mano

Después de ser plenamente identificado por videos y fotografías, ya que tenía su cara descubierta durante los hechos del pasado viernes en Ciudad Jardín, apareció Andrés Escobar a explicar porque fue grabado con un arma en la mano al lado de policías, en los hechos de orden público en esta zona la sur de Cali.

En el video de unos 7 minutos se identifica como empresario y habitante de la comuna 22, “Quiero hacer este video para públicamente pedir una disculpa por los hechos sucedidos el viernes pasado… El Camino no son las armas, el camino no es una guerra civil, mi intención no es hacer un llamado al odio y al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada, desde el marco del paro nacional”, después denunció que ha sido víctima de fuertes amenazas de manera acelerada, no solo hacia el, sino a su familia y amigos, “Me tildan de paramilitar, de asesino, de genocida, de una cantidad de barbaridades que no soy”.

Puntualiza que hicieron públicas su redes, la dirección de su casa e información privada, ya que se identificó como una persona publica y empresario en la ciudad, que paga impuestos y genera empleo “soy una persona comprometida con mi ciudad que ama a Cali”, se mostró preocupado por la situación actual, posteriormente mostró la supuesta arma que tenía en la mano en el lugar de los hechos, explicó que era traumática, con su respectiva documentación, habló de disparos al aire para disuadir delincuentes y nunca de disparos contra ningún ciudadano, que no había reporte de heridos ni muertos por su comportamiento; que califico de respaldo a la autoridad, frente a vándalos que pretendían atacar un CAI y que ya habían causado daños a varios almacénes y locales del sector.

Continuó su relato diciendo que de no haber intervenido al lado de la fuerza pública, los vándalos habrían hecho mas estragos “muchas personas estaban filmando, pero ellos estaban allí con el objetivo de cambiar la historia, son expertos en tergiversar las cosas, son expertos en crear narrativas que vayan en contra de cualquier pensamiento que ellos tengan… Estos son los manifestantes pacíficos de los cuales se me acusa haberles disparado?”, Se preguntó mientras narraba varios hechos vandálicos en la zona. Aclaró que es normal defender la propiedad privada, en este caso de su comuna “Hemos creado un grupo para beneficio de toda la comuna 22, salimos a defenderla, no con el objetivo de causar daño, sino que los vándalos se retiraran”.

“Fue un sentimiento de solidaridad, nosotros todos deberíamos apoyar la fuerza publica y mi comportamiento no debería quedar en duda”, al final del video se encomendó a Dios y dijo que esperaba salir bien de toda esta situación.