La angustiosa historia de las madres de los jóvenes que protestan en Cali

Doña Claudia es una mujer que ha trabajado toda su vida por la comunidad de Terrón Colorado y su hijo creció viéndola en ese ejercicio, siempre buscando un mundo mejor.

Cuando comenzó el paro criticaba a su hijo, le pedía que no fuera para allá, los odiaba y le angustiaba que cada noche su hijo estuviera en "Portada Resiste" como le han llamado al punto de la portada al mar en el oeste de Cali, pero su hijo solo le dijo que hacía lo que una vez le vio hacer a ella.

"Mi hijo creció entre reuniones, ayudando a la gente, tratando de construir un mejor país, por eso decidió estudiar, hoy es paramédico. Todos los días cuando salía de trabajar llegaba a ese lugar que tanto odio me causaba, "Portada Resiste", en ocasiones corrí por él, me angustié, sufría mucho Pensando lo peor cuando llegaba el ESMAD a atacarlos".

Pero un día la madre decidió acompañar al hijo y entendió las razones de su lucha, ahora hace parte de un grupo de madres de primera línea que cuida de sus hijos y de los que no son sus hijos.

"Hoy soy la mamá gallina y aunque mi hijo ya no baja a diario, cocino para la primera línea, me enamoré del proceso, me reencontré con jóvenes que fueron compañeros de mi hijo que dan todo por salir adelante, jóvenes con sueños, metas, luchas; algunos ya consumidos en la droga".

Como madre se siente orgullosa de los que algunos llaman "vándalos" y le pide a otras madres acompañarlos, inclusive a la gobernadora del Valle "este es un llamado a la señora Clara luz Roldán y a todas las madres, a que salgamos a defender a nuestros hijos no importa en qué lugar o en qué bando estés, son nuestros hijos los que se están matando".

La señora Claudia teme por la vida de los jóvenes, pide que todos los bandos se sienten a un diálogo sincero para que entre el mismo pueblo no se maten más, "el Estado sólo defiende sus propios intereses. La sangre de los colombianos llena de ego al Señor Presidente, al Estado no le importa si muere un muchacho, estudiante, un policía o un militar", dice.

"Unos llevan armas de fuego y estos chicos llevan fuego en el alma. Hagamos que ese fuego en el alma crezca en el corazón que nosotras como mujeres y salgamos a dar la batalla por nuestros hijos" es el llamado de una madre que vive la angustia y la incertidumbre desde hace más de un mes.