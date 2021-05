Doce rutas del MIO se reactivan este jueves en medio del paro

Tres de ellas, servirán de refuerzo al servicio alimentador en el Oriente. Seis al restablecimiento de la oferta en el Sur - Oeste y, tres rutas pretroncales atienden Oriente, Centro, Avenida 6N, Calle 9 y Calle 6 (Roosevelt).

En ese sentido, reabre servicio la Terminal Cañaveralejo con las rutas alimentadoras A71, A73 y A75 que cubren la zona Sur- Oeste. Por su parte, las rutas A04, A77 y A78A se conectan de manera virtual con las estaciones Estadio, Refugio y Caldas. Ruta A04 Estación Estadio - Bellavista

Teniendo en cuenta que, a la fecha la estación Manzana del Saber no se encuentra operativa, la ruta A04 se integra en la estación Estadio en la parada ubicada en la Carrera 34 entre calles 5 y 4 (al frente a la panadería). Rutas A71 Terminal Cañaveralejo – Av. De Los Cerros – Los Chorros y A75 Terminal Cañaveralejo – Cañaveral – La Sirena.

Las rutas A71 y A75 que atienden el sector de Los Chorros y La Sirena respectivamente, en sus recorridos hacia la Terminal Cañaveralejo toman la Carrera 55 y la Calle 2 para salir a la Carrera 52 e ingresar a la terminal. Rutas A78A Estación Caldas – Universidad Cooperativa – Los Chorros. Esta ruta presta servicio durante la hora pico, y ajusta su horario de operación de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. únicamente.

En cuanto a las rutas A73 y A77 no presentan desvíos en sus recorridos habituales. Hacia la zona Centro y Norte se habilitan las rutas P24B y P27D, de las cuales esta última atiende las estaciones habilitadas en el Centro y realiza retorno en la glorieta Menga de la Calle 70 con Avenida 6N, dado que la Terminal Menga está fuera de servicio. Mientras que, la ruta P24B, no presenta desvío en su recorrido habitual.

En la zona Oriente (barrios Marroquín, Manuela Beltrán, Puertas del Sol, Compartir y Valle Grande) se habilitan las alimentadoras A44A y A44B, las cuales no tienen modificación en sus recorridos habituales. Sin embargo, la A41C, ajusta su horario de operación de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. únicamente.

Así mismo, se pone al servicio la pretroncal P40A que conecta la Terminal Andrés Sanín con la Carrera 8, la Base Aérea y el Centro. Con esta nueva oferta de servicios, el sistema queda operando con 30 rutas entre alimentadores, pretroncales y troncales, sumado el MIO Cable en la Comuna 20.