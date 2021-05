Rechazo por actos vandálicos en Tuluá

Tuluá hace parte ahora de los municipios como Cali, Yumbo, Cartago y Jamundí que han sufrido actos vandálicos.

Lamentablemente la situación deja la destrucción del Palacio de Justicia que era patrimonio arquitectónico de la ciudad, los bomberos no pudieron llegar porque fueron bloqueados por los manifestantes.

El balance lo entregó el alcalde de Tuluá Jhon Jairo Gómez, “han causado daño en la infraestructura de tránsito, señales y semáforos vandalizados, destruido un edificio tan importante, hermoso, emblemático e histórico como es el Palacio de Justicia, perdida que no es reparable. Han atacado y vandalizado la alcaldía municipal, el departamento de Tránsito, empresas municipales y han afectado el patrimonio de tulueños emprendedores, empresarios que generan empleo en la ciudad atacando sus negocios en el centro”.

Al parecer los desmanes fueron desencadenados por la intervención de la fuerza pública dice el alcalde, “Tuluá se suma a la lista de municipios en los que interviene el ESMAD por orden presidencial” los jóvenes que se encontraban en los bloqueos se unieron con otros grupos y superaron en número la capacidad de la fuerza pública.

Entre tanto los bomberos, quienes no pudieron llegar al palacio de justicia, trataron de ayudar a algunas de las personas de viviendas aledañas y albergarlos en el cuartel general, dijo Azarias Hincapié comandante de bomberos del municipio.

Por su parte el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático, oriundo de esta población, también rechazó lo sucedido, “violentos no tienen límite y es muy doloroso lo que está pasando, uno no sabe lo que está pasando, no se sabe cuál es el objetivo de quemar el Palacio de justicia en tuluá, seguramente para acabar con la evidencia judicial que estaba dentro. Toda la solidaridad por mi tierra y condenar y rechazar y repudiar los actos de violencia”

El ministro de Justicia Wilson Ruiz, también se pronunció al respecto, dijo que lo ocurrido en Tuluá ya no son actos de vandalismo sino de terrorismo “estos hechos condenables dejan se ser vandálicos y se convierten en actos terroristas, la protesta pacífica es legítima, la violencia es un delito”.

A esta hora Tuluá se encuentra bajo control de la policía y el ejército, refuerzos que llegaron después de la medianoche desde Cali y Buga.

Se espera la evaluación de los daños y los resultados de las investigaciones que prometió el Fiscal General de la Nación.