Abraham Dau lideró cacerolazo contra su propio padre por el toque de queda /

Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena William Dau Chamat, encabezó este cacerolazo en plena Plaza de la Aduana en los bajos de la Alcaldía, del gremio de bares y restaurantes, principalmente del Centro Histórico de la ciudad.

El empresario es el dueño de un gastrobar en la calle del Arsenal frente al Centro de Convenciones, quien le reclamó a las autoridades y a su propio padre disminuir las horas de toque de queda que de lunes a viernes comienza a las 8 de la noche y sábados y domingo desde las 2 de la tarde, con graves afectaciones en la economía.

“Tú hijo está pasando hambre. Quieres una nieta que con esta economía no te la puedo dar… No sabemos cuándo trabajamos y cuando no, no queremos que nos regales un pedazo de pan, danos una oportunidad para ahorrarla por favor… Si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre. Los sacrificados ahora mismo somos nosotros, todo el mundo trabaja las 24 horas del día si lo desea, pero nosotros no tenemos teletrabajo, no tenemos un escritorio para poder cocinar y atender clientes, lo que sí tenemos es familias que dependen de nosotros para poder traer el pan de cada día, por favor, escúchanos”, manifestó Abraham Dau en medio del cacerolazo.

Con un oficio, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), presentaron de manera oficial su propuesta para que el toque de queda arranque a las 10 de la noche de lunes a jueves y a las 11 de la noche los viernes, sábados y domingos.