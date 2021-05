Bloqueada Vía al Mar por protesta de corregimientos de Cartagena

Habitantes de los corregimientos del norte de Cartagena como Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedra, Púa 2, Palmarito y la Europa, realizan una marcha pacífica en la Vía al Mar para mostrar su rechazo frente al excesivo cobro del peaje Marahuaco, ubicado en esta carretera que conecta a la capital de Bolívar con Barranquilla.

De acuerdo con los residentes de estas comunidades, este punto de recaudo es catalogado entre los más costosos de la región Caribe, pues los automóviles deben cancelar la suma de 15.200 pesos.

“Es una protesta pacífica, vamos a permanecer hasta que llegue la Ministra de Transporte y el presidente Iván Duque para que se sepa que están vulnerando nuestros derechos con este peaje”, aseguró Magali Coronado, líder del corregimiento de Arroyo Grande.

La protesta mantiene bloqueado el paso vehicular por esta carretera, obligando a los conductores a tomar la vía La Cordialidad para poder llegar a Cartagena o dirigirse hacia Barranquilla.

Estas comunidades también denunciaron problemas para la atención en salud, deficiencia de los servicios públicos, escenarios deportivos, entre otros.

“Nosotros nos tenemos que programar para enfermarnos. No podemos enfermarnos ni lunes, viernes, sábado y domingos porque no tenemos médicos. Nuestros jóvenes no tienen oportunidades y por eso estamos hoy haciendo presencia en este peaje para que miren nuestros problemas”, aseveró Coronado.