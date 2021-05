Cientos de caleños se quedaron esperando la factura de EMCALI

En varios sectores de la ciudad no ha llegado la factura física de servicios públicos de EMCALI debido, a los explicado por la empresa, a la falta de abastecimiento de papel en las plantas encargadas de imprimirlas, por el bloqueo del paro nacional.

Juan Diego Florez gerente de EMCALI explicó: “ 445 mil facturas no pudieron ser entregadas en varios sectores de la ciudad por falta de papel a causa del paro nacional”.

También ofreció alternativas a los ciudadanos que han presentado este inconveniente en el mes de mayo:

“En la pagina de EMCALI www.emcali.com.co se puede descargar la factura digital para hacer el pago, tendrán los 5 días hábiles reglamentarios para hacerlo y adicional les damos tres días hábiles mas por el inconveniente presentado con las facturas físicas”.

En caso de que no pueda pagarla por no descargarla de la pagina oficial de la empresa, EMCALI no hará corte por acumulación de dos facturas mientras se supera la situación, aseguró el gerente de la entidad.