Amenazan a integrantes de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar

La Mesa de Participación Efectiva de Las Víctimas de El Carmen de Bolívar, denunció amenazas contra todos sus integrantes en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado de prensa conocido en primicia por Caracol Radio, una mujer que integra esta mesa fue abordada por un sujeto desconocido en el sector conocido como El Mamón, quien luego la intimidó con amenazas de muerte dirigidas hacia ella y sus demás compañeros.

“Un sujeto en el centro de la población se acercó a una miembro de la Mesa de Víctimas y le dijo que nos iban a dar plomo a uno por uno porque no dejábamos de joder. La intimidó de tal manera que ella entró en shock. Dijo que nos iban a matar en los próximos días pasadas las jornadas de manifestaciones”, aseguró Edgardo Flórez, presidente de la Mesa de Víctimas.

En el pronunciamiento, este grupo rechazó esta intimidación contra los defensores de derechos humanos en el territorio y exigieron que se tomen medidas para prevenir y parar el desplazamiento de familias desde los territorios y en especial a líderes y lideresas.

“Exigimos a la Procuraduría, Personería, Defensoría del pueblo, Alcaldía Municipal, Gobernación de Bolívar, Unidad de Víctimas, Policía, Armada Nacional y Fiscalía General de la Nación y Naciones Unidas, que se nos atienda y se evite terminar o cerrar nuestro espacio como Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de El Carmen de Bolívar, la cual ha sido ejemplo de empoderamiento y defensa de derechos humanos”, aseguró el comunicado.

La Mesa de Víctimas también hizo un llamado a los autores de las amenazas a que se informen debidamente de sus funciones y obligaciones como espacio representativo de víctimas, donde les corresponde hacer seguimiento y veeduría a los recursos destinados a implementar políticas públicas.

“Aclaramos que no somos unidad de víctimas, no autorizamos indemnizaciones, ayudas humanitarias, no somos ejecutores de recursos, no somos funcionarios públicos y nuestra misión es defender derechos humanos de las víctimas”, puntualizaron.