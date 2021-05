Rafa Pérez y su esposa habrían sido postulados por IPS de Soledad

Se conocen nuevos detalles de la polémica suscitada por la vacunación contra la COVID-19 del artista vallento Rafa Pérez y su esposa, Milagros Villamil. El Hospital de Malambo dice que fueron priorizados por la Clínica Oriental de Soledad.

“Efectivamente hasta nuestra institución acudieron dos personas denominadas como talento humano en salud, es decir, que eran funcionarios de esa institución prestadora de salud", dijo Eimy Liz Camargo Molina, Gerente del centro asistencial.

En un comunicado, el Hospital de Malambo indicó que "es importante resaltar que nuestra institución no priorizó a estas personas y no tenemos ningún tipo de injerencia sobre ese proceso, es por esto, que dejamos saber a la opinión pública que la IPS que priorizó a estas dos personas fue la Clínica Oriental del Caribe de Soledad".

Así mismo, se indicó que la pareja acudieron al Hospital estaban priorizados e inscritos en el aplicativo Mi Vacuna "es decir, cumplían con todos los lineamientos exigidos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para acceder a la aplicación del biológico".

El Hospital de Malambo indicó a que debido el municipio pertenece al área metropolitana y cuenta con la vacuna Pfizer para la vacunación del talento humano en salud, "como E.S.E. nos vemos obligados a aplicar el biológico a cualquier persona perteneciente a esta población priorizada en el departamento del Atlántico"

Responde la Secretaría de Salud del Atlántico

Debido a la polémica, la Secretaría de Salud del Atlántico respondió que luego de conocerse el hecho se está recopilando con las pruebas para ser presentadas ante la Supersalud y la Contraloría.