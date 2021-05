Indígenas de Caldas denuncian ser llamados terroristas por un concejal

Las Autoridades Tradicionales Indígenas de Caldas, han denunciado públicamente las manifestaciones de discriminación y racismo por parte de un concejal de Riosucio que los tildó de terroristas en medio de una sesión de la corporación donde se discutía sobre las movilizaciones y afectaciones que se habían registrado en algunas partes del municipio, además de los bloqueos y lo que esto estaba generando para la localidad.

El concejal Álvaro Antonio Guapacha mencionó lo siguiente: “Creo que los promotores del paro nacional son los indígenas, son los promotores, son los del caos, terroristas, qué más se le puede decir a estas personas, terroristas, mataron un capitán de la Policía, y no dicen nada, y matan dizque un líder social de los indígenas, que problema tan increíble, hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos llegan allá

Frente a esta situación, Martha Hernández, representante del CRIDEC en Caldas señaló lo siguiente:

“Estamos muy preocupados y consternados por los señalamientos irresponsables que hace el concejal, entre otros concejales, tildando a la movilización, al Movimiento Indígena, como promotor nacional del paro nacional y tildándonos de terroristas, incluso en varias ocasiones señala que somos terroristas y yo sí quiero dejar claro que nosotros estamos ejerciendo este derecho fundamental a la protesta, una movilización que hemos hecho de forma pacífica, no solamente en Riosucio, sino en los puntos donde tenemos comunidad indígena, me parece muy irresponsable que se hagan esos señalamientos cuando nuestra comunidad incluso hoy goza de unas medidas cautelares por la comisión interamericana por ese tema de estigmatización”.

Piden al corporado que se retracte y pida disculpas públicas y advierte además que tomarán las acciones jurídicas que del caso, no solamente ante los entes competentes de la justicia, sino también sobre el partido político al que pertenece el concejal.

Por su parte, Álvaro Antonio Guapacha, concejal de Riosucio, dijo que era necesario hacer claridad sobre que en medio de la sesión se tocó el tema de las problemáticas que se están presentando en el país, esto lo llevó a decir lo que hoy está siendo cuestionado y advierte además que estas comunidades no están diciendo toda la verdad sobre lo que está pasando en el territorio, no solo en medio de las movilizaciones.

“El día 28 donde se realizaron las protestas aquí en el municipio, yo fui atropellado por un guardia indígena y eso si no lo preguntan, eso si no lo sacan al público, yo fui secuestrado en el corregimiento de San Lorenzo y eso tampoco lo dicen, con varios líderes comunales, yo también hago parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, los han sacado de su misma propiedad privada.

De pronto si, me alteré al decirles terroristas a estas organizaciones indígenas, pero hay que entender la palabra terroristas, es que miren el desabastecimiento de alimentación en Riosucio, no hay combustible, las personas que se encontraban en esos momentos visitando nuestros municipios, no han podido salir a sus ciudades, es que hay que entender la palabra terrorista, en ningún momento les he dicho asesinos”.

Ante las denuncias que hace frente a las agresiones en su contra, dice que ya ha instaurado los procesos ante el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación y ya ha habido resultados.

Por último señaló que no los está atacando, que el calificativo de terrorista lo dijo en medio del acaloramiento y furia frente a como está viendo el país, y que además está dispuesto a explicar el porqué de haber utilizado la palabra terrorista.

