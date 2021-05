Taxistas en Cali se unieron a la movilización nacional

Los taxistas en Cali se unieron al paro nacional, en Cali el principal motivo que los convoca es pedirle a la administración municipal que intervenga la piratería.

Jhon Peñuela, vocero de una parte del gremio, dice que, aunque el proyecto de Ley 003 que los convocó desde hace días a la movilización ya se descartó en el congreso, salen a las calles porque se unen al paro nacional y rechazan la muerte de personas en el marco de la protesta, especialmente la del joven Nicolás García Guerrero, ya que como taxistas estaban llevando alimentos al lugar de la concentración donde fue atacado y dan fe que no había ninguna manifestación violenta.

La concentración de taxistas se programó con bloqueos en diferentes puntos de la ciudad: Menga, Sameco, Carrera 1 con calle 70, la carrera 8 en la salida a Juanchito, en la Avenida Simón Bolívar con 98, en la Carrera 100 con 16 y con 13 y en la portada al mar.

Otros puntos que se fueron generando son en la Av 3 con 34, en la 34 con 1, en la Simón Bolívar con 50 en el coliseo María Isabel Urrutia.Desde estos puntos comenzarán un plan tortuga para unirse a otras movilizaciones para llegar finalmente a la Gobernación del Valle y al CAM.

Entre tanto otro grupo de taxistas afiliados a UNIPROTAX, Unión de Propietarios de Taxis, decidió, debido a que la comisión sexta del Senado hundió el proyecto de ley 003 y que el presidente retiró el texto de la Reforma Tributaria, no marchar, no movilizarse, además consideran que no es el momento debido al caos que se vive en la ciudad y apoyar a la ciudadanía para transportalos, recalcó Eleazar Montoya, representante legal de la organización.