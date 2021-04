Denuncian a uniformado vestido de civil que habría disparado en protestas

Caracol Radio habló con Héctor Vélez padre de Juan Sebastián un joven de 21 años que resultó herido con un arma de fuego en el municipio de Soacha el 28 de abril.

Héctor aseguró que su hijo estaba en frente de su casa cuando vio como varios manifestantes perseguían a lo que se veía como un ladrón, él como todos los demás también quiso coger a este sujeto, pero este hombre le disparó.

"Mi hijo se estaba fumando un cigarrillo cuando ve un montón de gente persiguiendo a un señor y decían cojanlo, cojanlo, entonces él se va perseguirlo también... mi hijo empieza a forcejear con él cuando el sujeto, le pegó un tiro en el brazo", dijo

Uno de los manifestantes le quitó los papeles a este hombre y fue ahí cuando se dieron cuenta que era policía.

"Mi hijo mayor llega hasta este lugar y las otras personas le entregan a él los papeles del señor que disparó y en ese momento es cuando nos dimos cuenta que era un policía, pero vestido de civil... Después de enterarme sobre esto llegue hasta el hospital y llegó un agente de la SIJIN y me empezó a intimidar a decirme un montón de cosas, fue cuando yo le dije que yo sabía que el hombre que había accionado el arma era un policía y que tenía los papeles, en ese momento él me dijo que eso era un delito y quería intimidarme... quisimos hacer videos y él y otros uniformados no nos dejó, nos quitaron los celulares", dijo.

Desde la Policía de Cundinamarca nos indicaron que este policía tenía la autorización de trabajar así de civil y que en este momento, el hecho es materia de investigación pues él agente también se encuentra en grave estado de salud.

Por parte de la familia Vélez nos indicaron que ya los están asesorando jurídicamente para saber quién responde por este hecho.