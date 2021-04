En Tunja repudian asesinato de ingeniero boyacense por sicarios en Nariño

Los familiares del ingeniero de transporte y vías, Edwin Yesid González Torres, egresado de la universidad UPTC de Tunja, y oriundo de Cómbita, Boyacá, no comprenden por qué dos sicarios en moto, lo asesinaron con varios impactos de arma de fuego en su pecho, a plena luz del día, a primera hora, en un sector residencial del municipio de Tumaco en Nariño.

El ingeniero de 31 años, falleció en un centro asistencial de ese municipio, mientras la policía daba captura tras un plan candado a sus presuntos homicidas: Enrique Cortés Landázuri y José Fernando Guerrero Jácome, quienes están en proceso de judicialización en Nariño por este crimen y otros delitos.

El joven ingeniero, víctima de la violencia, estaba al frente de un proyecto de una carretera entre Colombia y Ecuador: el proyecto La Espriella- Río Mataje, que incluye un puente sobre ese afluente, un proyecto de gran influencia binacional para Colombia y Ecuador, próximo inaugurar y que incluso tendría impacto en en la conexión de Colombia (Puerto Tumaco)-Ecuador (Puerto EsmeraldasGuayaquil) y Perú (Carretera Panamericana).

Así lo recuerdan sus amigos y familiares, el ingeniero Roblin Silva, uno de sus más cercanos amigos, sostuvo que “yo fui jefe de él durante 4 años, hasta que él buscó nuevas oportunidades saliendo de Boyacá, en términos de crecimiento profesional. A Edwin lo conocemos por su calidad humana, por su profesionalismo, talento humano, y con unas capacidades grandísimas para hacer obras en este país. Un joven con todas las ganas de salir adelante, de apoyar a su familia, un gran padre, un gran esposo, un excelente hijo y hermano, y un trabajador e ingeniero brillante, es lo que nos deja en el recuerdo el ingeniero Edwin”.

Los más allegados al ingeniero, le exigen a la justicia celeridad para entender por qué asesinaron a este ingeniero que tenía una hoja de vida ejemplar, y este padre de una pequeña de 7 años.

“Estamos muy consternados por lo que pasó. La mamá del ingeniero, estuvo 4 meses en Tumaco al lado de él, pero que no habían tenido situaciones de amenazas o riesgo mayores”, sostuvo Silva.

Sin embargo, el ingeniero Roblin Silva, recordó que en esa zona de Nariño, la situación de orden público no es la más garante para los ingenieros: “a Edwin, como ingeniero, lamentablemente, sí le tocaba ir a poner el pecho frente a algunas bandas criminales que hacen exigencias a estos profesionales, para dejarlos trabajar”.

Agregó que “ a él si le tocó acercarse a dialogar con estos grupos ilegales, para poder adelantar las construcciones. Pero a la empresa que él representaba, le tocó cumplir con esas condiciones de esas organizaciones y grupos ilegales. Lamentablemente, a los ingenieros nos toca, en Colombia, poner el pecho con este tipo de situaciones, y se lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros en mi empresa también hemos sido extorsionados en otras partes del país, por este tipo de bandas que nos exigen cumplir con pagos y demás para poder trabajar, y en este caso, no entendemos los móviles, porque sabemos que ya todo había quedado claro con estos grupos, para que pudiera avanzarse en esa obra que incluso está próxima a entregarse”.

Silva mencionó que el crimen del ingeniero no puede quedar en la impunidad: “no entendemos las circunstancias de su muerte, y estamos seguros que los móviles no atañen a temas personales ni absolutamente nada diferente a manejos de delincuencia y de las Bacrim, y de la inseguridad que terriblemente en Colombia estamos viviendo, este crimen nos duele, y le pedimos a las autoridades competentes que no quede impune, y que deje un precedente para defender a nuestros profesionales en campo”.

El cuerpo del ingeniero González Torres, y especialista en geotécnia vial y pavimentos llegará hoy a Tunja, permanecerá unas horas en la Funeraria San Francisco de la ciudad, y posteriormente será trasladado hasta Cómbita (Boyacá), en donde se realizarán sus exequias este domingo 25 de abril, junto a un grupo reducido de familiares y amigos, de acuerdo a los protocolos dictaminamos por la pandemia.