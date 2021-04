"Barichara es como la Toscana": Ítalo Cereghino

Los conquistadores españoles llegaron al interior del país por el río Magdalena. Gonzalo de Jiménez de Quesada y sus hombres se adentraron en lo que es hoy Santander por el río Opón. Fundaron Chipatá, el pueblo más antiguo de la región recuerda Ítalo Cereghino, mientras atiende a los periodistas de Caracol Radio por teléfono en el comienzo de este domingo 25 de abril de 2021 desde Barichara.

"No me cuadraba lo que leía en la biblioteca Luis Ángel Arango y por eso me puse a investigar", asegura este empresario hotelero quien se radicó en Barichara hace 10 años por recomendación médica. Cuenta que pues tenía problemas respiratorios dado que siempre trabajó en explotaciones de mármol por el mundo entero.

En Barichara, fundó el hotel Terra junto a su señora Martha López. Las coincidencias de la vida marcan que Ítalo viniera y se radicara en Santander; Martín Galeano Doria, conquistador de la región veleña también era de Génova, Italia, el puerto más importante del Meditárraneo en el pasado, como también es de allí el invitado al Personaje de la Semana de Caracol Radio.

Ítalo recibe en su hotel a personas que quieren pasar una temporada de descanso o ahora de telegrabajo; conversa con presidentes y gobernantes de la comarca a quienes solicita atender las necesidades de la región y habla con la propiedad de un catedrático de la historia de la tierra que escogió para vivir como si estuviera en la Toscana.

