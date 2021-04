Judith Pinedo acata pero no comparte e impugnará los 12 años de cárcel

Según la exmandataria, el fallo contradice la evidencia aportada en el proceso. El bien vendido no era una playa sino un baldío con escritura pública, propiedad de la Alcaldía desde 1999, nueve años antes de que Judith Pinedo -más conocida como “La María Mulata”- asumiera como alcaldesa.

“Impugnaré este carcelazo ante la Corte Suprema. Esta condena es por no permitir que los corruptos de siempre metieran sus manos en los dineros públicos. No me lo perdonan”: Judith Pinedo, ex alcaldesa de Cartagena.

El Tribunal Administrativo de Cartagena ordenó encarcelar a la Mariamulata, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación encontró su actuación ajustada a derecho, la absolvió y cesó todo procedimiento disciplinario en su contra.

“Si ese es el precio que tengo que pagar por haber sacado a 79 mil personas de la pobreza, haber logrado que 16 mil jóvenes de colegios públicos llegaran por primera vez a la universidad o haber impedido que los mismos de siempre metieran sus manos en la contratación pública, pues lo aceptaré. Pero lucharé por mi libertad hasta mi último aliento”.

El denunciante de la ex alcaldesa fue el señor Willian Garcia Tirado, quien primero como presidente del Concejo firmó el Acuerdo que ordenó y reglamentó la venta de estos activos, y después presentó la denuncia. La actuación de la Secretaría de Hacienda se limitó a implementar lo que se había ordenado en esa decisión del Concejo, que era de obligatorio cumplimiento. Es decir, el Acuerdo que autorizó la venta fue aprobado antes de que Pinedo llegara a la Alcaldía, y la venta del inmueble no fue una decisión suya, sino el cumplimiento a la decisión de la Corporación municipal.

La exalcaldesa Pinedo aseguró que su actuación siempre ha estado apegada a la ley, y agregó que confía en que así lo reconozca la Corte Suprema de Justicia.