Mineros que apoyan rescate dicen que falta combustible para la maquinaria

La desesperanza vuelve a los familiares y mineros que realizan la labor de rescate de las 11 personas atrapadas en un socavón en Neira, Caldas, pues advierten que se agotó el combustible para seguir trabajando con la maquinaria habilitadas en el lugar.

“La situación a ratos compleja, a ratos con moral, pero hay que seguir. Se ha movido mucho terreno, se ha tratado de estabilizar el terreno, pero de todas maneras siguen las filtraciones y si queda muy difícil uno decir que se va a solucionar las cosas, pero hay que tener fe en Dios, que las cosas van a salir adelante”, resaltó John Fredy Tabarquino, hermano de tres de los mineros atrapados.

Aseguró que es difícil luchar contra la naturaleza y que el río Cauca es muy caudaloso, por lo que saber cuáles son los lugares donde se presentan las filtraciones es complejo, pero pide a las entidades, que no se baje la guardia con el proceso de rescate.

“Lo que queremos es que a nuestros familiares los saquemos de ahí, pero luchar contra la naturaleza es difícil, aunque a veces también uno tiene que arriesgarse y ya son cosas de Dios que los podamos sacer”.

Con esta esperanza es que piden que continúen abasteciendo los equipos para no parar con los trabajos de búsqueda.

Por su parte, desde la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas explican que se tiene una máquina de la Gobernación de Risaralda con un operario, otra más de la Gobernación de Caldas con dos maquinistas y tres más suministradas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que por el momento no está haciendo falta combustible.

“En los PMU quedó claro que cada entidad se encargaba de todo lo que las máquinas requirieren, eso significa el combustible, aceite, mecánica, lo que implica que ninguna máquina tiene por qué estar parada, como cada entidad es responsable de su propia máquina, implica que haya una comunicación coordinada entre el operario y la entidad para que nunca pare”, indicó Carolina Restrepo Botero, directora de la JEDEGER de Caldas.

Advirtió además que hay algunos problemas entre los mineros está llevando a una falta de comunicación y en consecuencia generan desinformación, sin embargo, ellos siempre han estado en el Puesto de Mando Unificado en donde las autoridades tratan de darles claridad sobre la situación.

Y reiteró además que por ahora no se ha contemplado la posibilidad de suspender las labores de búsqueda “nosotros siempre hemos estado al frente de la operación con todos los recursos técnicos, humanos, logísticos y lo que se necesite para continuar y hasta el momento eso no ha sido una opción, seguimos trabajando con todo lo que se necesite para que esto no se suspenda”, reiteró la funcionaria.

Le puede interesar:

Familia de minero venezolano espera recuperar pronto su cuerpo

Decretan toque de queda en el centro sur de Caldas

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.