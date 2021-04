Aplazan aplicación de segunda dosis por falta de vacunas en Cali

Se trata de la vacuna Sinovac que durante esta semana sólo se estaba aplicando a quienes le correspondiera la segunda dosis, la secretaria de Salud de Cali Miyerlandi Torres, informó que se registra un déficit en los biológicos, uno de los motivos es la eficiencia que se ha tenido en la aplicación a mayores de 70 años, pero dice la secretaria que cuando se dio la orden de suspender la aplicación y asignar las vacunas para segunda dosis, ya se habían aplicado en la primera más de lo previsto.

Otro de los motivos que afecta la planeación de vacunas es que las IPS no han actualizado en las plataformas digitales cuantas vacunas han aplicado y de no ponerse al día no podrán seguir en el plan de vacunación. “Una vacuna aplicada debe ser reportada de manera inmediata, porque con los registros en los sistemas de información el ente territorial (municipio, departamento y Ministerio) realiza la planeación de cuántas se requieren y cuántas deben ser distribuidas. Estas plataformas no están al día y la planeación no se ajustó a lo que realmente se debía aplicar a la comunidad que había accedido a su primera vacuna”, remarcó la Secretaria.

La agenda de vacunación para segundas dosis de Sinovac se reanudará el próximo martes 13 de abril, para tranquilidad de los caleños que hayan recibido la primera dosis de dicha vacuna y se les está venciendo los 28 días, deben permanecer tranquilos, ya que el Ministerio de Salud, aclaró que la las segunda dosis de sinovac puede aplicarse con un intervalo de 8 semanas o 56 días.

Por otro lado, el proceso de inmunización, la primera dosis para mayores de 70 años, continuará en los megacentros de vacunación y en las instituciones autorizadas por la Secretaría de Salud Pública Distrital.