Yegua muere tratando de dar a luz en plena calle en Tuluá

Indignación causó en el municipio de Tuluá en el centro del Valle un caso de maltrato animal donde una yegua falleció tratando de dar a luz en plena calle.

El equino fue encontrado en la avenida Simón Bolívar en el barrio La Graciela, tendida en el piso mostrando un gran sufrimiento al tratar de dar a luz a su potro, ante la mirada de los vecinos del sector que no pudieron hacer nada por el animal, siendo un día festivo no llegó la policía ambiental y no pudo tener atención veterinaria.

La Yegua falleció con su cría dentro del vientre y su dueño nunca apareció, los presentes manifestaron que muchas personas que tienen estos animales para el trabajo de tracción animal, simplemente los dejan en la calle sin saber qué pasa con ellos. La Yegua finalmente fue retirada de la vía por carretilleros.

Esto pasa en un municipio que aún no ha hecho el proceso de restitución de vehículos de tracción animal.