Diseños de la Protección Costera de Cartagena están vigentes

En marco a la Proposición Nº 003 presentada por los concejales César Pión Y Lewis Montero de la Bancada de la U, asistieron a la plenaria Director de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia de la República, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGR, Secretaría de Planeación, Director de Valorización, Jefe Oficina de Asesora de Gestión del Riesgo Distrital y la DIMAR, para exponer el estado actual del Macro Proyecto de Protección Costera.

Juan David Franco, Secretario de Planeación, aseveró que esta dependencia ha emitido 17 conceptos y 1 licencia de intervención y ocupación del espacio público en Zona de Baja Mar, que fue conferida a la Asociación Neoturistica Manzanillo del Mar. “La entidad está articulada con la dirección de Valorización para viabilizar este proyecto porque sabemos lo que representa a la ciudad en términos económicos, ambientales, sociales”, puntualizó el secretario.

A su turno, el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Guillermo Velandia, afirmó que los diseños no se han actualizado y están vigentes porque cumplen con la necesidad de prevenir y mitigar la protección costera. Además informó que la actualización de precios se hizo con la Universidad de Cartagena, generando una diferencia alrededor de $13 mil quinientos millones de pesos, valor contemplado en un documento técnico que informa además que en orden de prioridad, se debería dejar de construir los rompeolas 2 y 3. “Esto no quiere decir que no se vayan a construir a futuro. Con los recursos asignados se necesita empezar la primera fase y posteriormente se ejecutarán las obras que quedan pendientes, con recursos que están siendo gestionados”.

Lady Johanna Gaitán, Directora de Valorización, señaló que al Convenio Interadministrativo Nº9677-PPAL001-257-218, se les han firmado 4 OtroSí con el fin de prorrogar el plazo de ejecución y no se ha modificado en sus alcances que contempla la protección costera desde el espolón Iribarren hasta el túnel de Crespo.