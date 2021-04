“De los cuidados depende que tan fuerte puede ser tercer pico de pandemia"

En el noticiero de la mañana de Caracol Radio habló Claudia López, Alcaldesa de Bogotá, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para lograr la entrega de 694.00 vacunas que serían para la primera dosis de los mayores de 60 años en la ciudad.

“Quienes más padecen coronavirus son los mayores de 60, lo que deberíamos lograr es que si el pico va a ser en una semana, que desde el lunes de pascua tengamos la vacunación de mayores de 60 programada”.

La mandataria hizo dos llamados a los ciudadanos, inicialmente a no hacer paseos o reuniones con gente que no haga parte del círculo cercano, solo con la misma familia. También, hizo una invitación a disfrutar las celebraciones eucarísticas desde casa, no ir a Iglesias, además porque están prohibidas las procesiones y algunos templos están cerrados.

“El tercer pico ya empezó, la diferencia, dependiendo de nuestro cuidado y comportamiento, es cuando va a estar en su máximo punto y qué tan duro va a ser”.

Finalmente contó que están proponiendo un subsidio para las empresas que contraten mujeres y jóvenes. Aseguró que esperan sea cofinanciado entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional.