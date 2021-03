Exdirector de Comfamiliar Huila irá de nuevo a la cárcel

Tras haber quedado en libertad en 2018 por vencimiento de términos, hoy nuevamente un juez ordena detención intramural contra el exdirector de Comfamiliar del Huila, Armando Ariza Quintero, sindicado de hechos de corrupción en la compra de medicamentos.

La juez consideró que hubo las suficientes pruebas por parte de la Fiscalía, donde se pudo demostrar que Ariza Quintero, se confabuló con otras personas para apropiarse de más de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Salud del Huila.

El abogado defensor Jesús Antonio Marín aseguró que, aunque se solicitó no emitir medida preventiva en privativa de la libertad por considerarla no necesaria, los argumentos fueron desestimados por la juez.

"Por él estar en libertad, decretó la detención preventiva a pesar que se le solicitó por la defensa, que no era necesaria esa medida de aseguramiento pues no es un fallo en firme, y hay decisiones de tribunales y cortes que señalan que no es indispensable esa medida preventiva pero la señora juez consideró que sí, y en consecuencia hay que acatar esa orden judicial", expresó Marín.

La defensa aseguró que Ariza Quintero se entregará en las próximas horas para cumplir con lo dispuesto por el juez. El próximo 14 de abril se conocerá el fallo condenatorio.