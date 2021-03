Advirtieron malas prácticas de contratación en la ESE Hospital Cartagena

Funcicar durante el 2020 orientó sus esfuerzos en la vigilancia a los recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, incluyendo a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. Esta es una Empresa Social del Estado, autónoma, constituida por categoría especial descentralizada, que se rige por derecho privado-régimen especial, con su propio manual de contratación.

Se revisaron 282 contratos celebrados en 2019 por la ESE HLCI publicados en SECOP I y se seleccionó una muestra de 10 procesos teniendo en cuenta características de alta cuantía y concurrencia de contratistas, cuya información fue contrastada a través de derecho de petición.

Estos contratos correspondieron a servicios de salud, alimentación, personal, aseo, vigilancia, compra de insumos y mantenimiento, la mayoría han sido ejecutados por los mismos contratistas desde 2017 a 2019. El análisis tuvo en cuenta los principios de la función pública y contratación establecidos en el manual interno de contratación de la ESE HLCI, de acuerdo a la Resolución 5185 de 2013 (vigente hasta diciembre 1 de 2019).

Los patrones y malas prácticas identificadas ponen en riesgo la transparencia, selección objetiva de contratistas y limitan el acceso a la información en la contratación realizada por la ESE HLCI. así:

037-19 por más $232 millones para servicios de mantenimiento a cámaras de seguridad. (La cotización es global, no discrimina cantidades ni valores)

065-19 por $1.650 millones para servicio de laboratorio bioclínico, no tuvo cotizaciones, sino que la ESE solo señaló que definió el valor a partir de un análisis financiero del año anterior.

066-19 por cerca de $2 mil millones para suministro de insumos de aseo y cafetería.

069-19 por $1.388 millones para servicio de transporte asistencial y medicalizado.

102-19 por más $300 millones para prestación de servicios de salud.

La deficiente formulación de estudios de mercado y cotizaciones impide que la ESE HLCI contrate con los mejores precios del mercado, ocasionando un gasto público ineficiente o sobrecostos lo cual va en contravía del principio de economía.

2. Los mismos con las mismas: ESE HLCI invita a participar a las mismas empresas año a año desde 2017 a 2019. Esta práctica vulnera el principio de imparcialidad limitando la pluralidad de oferentes y democratización de la contratación.

Se ha invitado a participar a los mismos dos oferentes desde 2017 en los procesos:

102-19 para prestación de servicios de salud, se ha invitado a participar a los mismos dos oferentes: “Astrid Mejía Hernández” y “Clínica de Fracturas y Medicina Laboral S.A.S”.

037-19 para servicios de cámaras de seguridad, en el que se ha invitado a participar a los mismos dos oferentes: “Security Network” y “Tecno VIP”.

065-19 para servicios de laboratorio bioclínico invitó a participar a los mismos dos oferentes: “Laboratorio Bioclínico Andrades Castillo E.U.” y “Laboratorio de Análisis Bioclínicos Especializados Microbiológicos de Genética y Biología Molecular”.

No hay constancia de la elaboración de estudios de sector dado que no fueron publicados en SECOP I ni suministrados tras solicitud de derecho de petición. Al no tener conocimiento del alcance de los estudios de sector, se desconocen los criterios para definir a quiénes invitan. El manual de contratación de la ESE HLCI establece que deben invitar a participar a mínimo dos oferentes, pero al ser las mismas empresas de manera reiterativa, no se da oportunidad a otras propuestas del mercado limitando la competencia y selección de mejores ofertas.

3. Cotizaciones muy similares en su estructura: Se observó que las cotizaciones de los procesos celebrados por la ESE HLCI son muy similares entre sí, pese a que corresponden a diferentes empresas. Esta práctica es reiterativa y genera dudas sobre la transparencia y veracidad de la documentación aportada por la entidad.

En el proceso 064-19 para suministro de insumos de papelería y oficina se anexaron dos cotizaciones prácticamente idénticas. El contratista seleccionado fue DISPRO S.A.S. por $183 millones.

Esta misma práctica se identificó en otros dos procesos de la muestra (061-19 celebrado con Aires Costa Ltda por $564 millones y 067-19 celebrado con Seguridad y Vigilancia Industrial Comercial y Bancaria – SEVIN Ltda. por $2.208 millones).