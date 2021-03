Transcaribe está empeñado en contratar otra empresa de recaudo: Colcard

Nixon Navarro, gerente de Colcard, actual concesionario encargado del recaudo de Transcaribe, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que el sistema estaría pensando contratar otra empresa para prestar este servicio que fue suspendido el pasado puente festivo, sin tener en cuenta los términos del contrato.

“Transcaribe parece que estuviera empeñado en reemplazar al concesionario de recaudo. Van a reemplazar un contrato de concesión que está por 18 años, buscando contratar quien sabe bajo qué figura a la empresa Supergiros. Ellos no tienen experiencia, es nuestro contratista y Transcaribe conoce ese contrato y lo autorizó”, manifestó Navarro.

El funcionario aseveró que el sistema estaría actuando en una mala fe contractual que podría terminar en conflictos jurídicos para el Distrito. “Dónde está la responsabilidad de Transcaribe. Si existen recursos para pagarle a otro proveedor, como no existen esos mismos recursos para sostener al sistema que hoy está en déficit”, argumentó.

El gerente de Colcard manifestó que desde hace ocho meses se venía planteando la situación crítica que tiene esa compañía por la falta de pago a todos sus proveedores, a quienes incluso no se les cancela desde hace un año.

“Lo que está sucediendo hoy es consecuencia de la no atención de Transcaribe, lo más preocupante es que Transcaribe el fin de semana dio unas declaraciones no acertadas. Están mostrando un resultado desconociendo que conocía con antelación esta situación. Transcaribe sí lo sabía, este transporte gratis es una invitación a la desobediencia civil, una invitación a la quiebra de las empresas. Se está teniendo un detrimento día a día que no vamos a poder cuantificar”, declaró Nixon Navarro.