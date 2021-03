Denuncian incumplimientos en proyecto residencial Natura en Armenia

No paran las quejas por incumplimientos en proyectos de viviendas en la ciudad, el nuevo caso tiene que ver con el parque residencial Natura ubicado en la carrera cuarta #47 norte 50 en la avenida centenario y es que según Mauricio Rodríguez, uno de los afectados no cuentan con agua potable y las condiciones para habitar allí no son las idóneas.

Otra de las situaciones es que en 2016, sus padres quienes son los propietarios de la vivienda, realizaron el pago respectivo pero fue en 2019 que firmaron las escrituras, sin embargo, presentaba una hipoteca lo que generó que las autoridades realizaran un secuestro de la vivienda sin que fueran notificados. Son 18 personas las que están siendo afectadas por la situación ya que varias de las viviendas presentan humedad por lo que denuncian abandono total del proyecto.

Caracol Radio consultó a Goar Sadock Toro gerente de constructora Natura S.A.S quien manifestó que nunca se ha escondido y siempre ha estado dispuesto a responder frente a la situación. Indicó que realizó los trámites correspondientes para iniciar la construcción y que cada uno contó con el aval de las autoridades pero por no tener la red de alcantarillado generó la afectación en la ejecución.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés, señaló que en 2018 realizaron intervención al proyecto porque no contaba con los requisitos para construir. Dijo que se presentaban afectaciones ambientales por eso hubo suspensión de la actividad hasta que no cumplan con lo establecido frente a la red pública de alcantarillado.

Vale resaltar que según los denunciantes, otra de las personas encargadas del proyecto es Isabel Cristina Rincón, a quien contactamos por Whatsaap y nos respondió “Yo soy una afectada por que di el lote para la ejecución del proyecto y no me han pagado el terreno”.