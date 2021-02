Uno de los agentes asesinado en Riosucio, Chocó, era oriundo de Manizales

Cerca de las 4 de la tarde del lunes 22 de febrero, fueron asesinados en Riosucio, Chocó, dos agentes de la Policía que hacían labores de patrullaje en el municipio, uno de ellos era oriundo de Manizales.

Se trata del agente William Eduardo Fuéll Uribe, un joven de 27 años quien cumpliría en abril, tres años en la policía.

De acuerdo con información preliminar, el hecho pudo haberse dado como retaliación por la muerte de alias Marihuano, segundo cabecilla del Clan del Golfo.

Según Jorge William Fuéll, padre del policía asesinado, él llevaba a la institución en la sangre, pues desde sus 10 años inició en la Policía Cívica, a sus 18 años prestó el servicio militar y una vez lo terminó se preparó para ingresar a la Policía.

“Todas las noches hablábamos, nos quedábamos hasta una hora hablando por teléfono, me contaba de sus cosas y que la situación estaba delicada allá y yo le decía, por las noticias que veía, hijo esté muy pilas, esté a cuatro ojos, no se duerma ni un momentico que esa gente está rebotada y en cualquier momento les hacen un daño, y él me decía: Si pa, aquí todos estamos en esa tónica”.

El padre del joven de 27 años dijo que recuerda que siempre fue muy entregado a la gente y que en algún momento le contó que se acercaba mucho a la gente y la comunidad lo ya lo apreciaba aun cuando solo llevaba dos años en ese municipio.

Señaló que por la situación de orden público y por los últimos resultados dados en la zona, le había dicho a sus padres y hermana que era posible que pudiera visitarlos a principios de marzo.

