Con el sistema FIS se contabilizan los casos de coronavirus en Manizales

En Manizales se cambió el sistema de medición de los casos activos de coronavirus con el objetivo de presentar a la ciudadanía un reporte preciso de la situación actual de la enfermedad en la ciudad.

Desde la Secretaría de Salud Pública indicaron que esta decisión se toma porque las EPS carecen de la capacidad para evaluar la totalidad de los pacientes que han sufrido de la COVID-19 y darlos de alta de manera más ágil en sus reportes oficiales.

Ahora el sistema que se emplea es el FIS (Fecha de Inicio de Síntomas) que contabiliza los casos activos estrictamente a partir de la fecha de inicio de síntomas y como recuperados a los pacientes que después de 15 días no presenten síntomas, no estén hospitalizados y no hayan fallecido.

