Las reservas de la comunidad wilchense ante el Fracking /

5 horas de reclamos y de inquietudes escucharon el ministro de minas Diego Mesa y el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón en la primera audiencia de los diálogos territoriales del proyecto piloto de investigación de Fracking en Puerto Wilches, Santander.

En la actividad, hablaron representantes de las comunidades quienes hicieron un recuento de los problemas que afrontan; además, se mencionaron los temores que genera la técnica de fracturación hidráulica para buscar petróleo en el corregimiento Kilómetro 8.

Jaime González Colón, pensionado de Ecopetrol expresó inquietud ante el esquema que plantea el gobierno para aumentar las reservas. "Cuando se empezó con el sistema de recuperación secundaria se presnetaron regueros de crudo en los campos de Casabe y Cantagallo. Vamos a usar quimocos para fractiurar las rocas a unas presiones elevadísimas. ¿Qué vamos a hacer con los gases tóxicos que van a salir a la superficie?".

Gerson Riaño, ingeniero ambiental de Puerto Wilches manifestó que en la región hay 36 ciénagas y espejos de agua. "Quero que se comprometan con los diferente escosistemas que tenemos acá". Acusó a Ecopetrol de no haber brindado apoyo en temas ambientales.

Steven Arteaga, habitante de Cantagallo denunció que en esta población del sur de Bolívarno no hay un manejo adecuado de los depósitos de los cortes de lodos contaminados que sacan de las perforaciones.

Una de las últimas intervenciones fue la de Winston Urueta; "Yo estoy diciendo no al Fracking porque nadie me garantiza un reventón de una perforación. Puede reventar un taladro a 5 o a 10 metros dentro de la locación, pero nadie me garantiza lo que pueda ocurrir si eso ocurre por fuera".

El señor Urueta también contó que el sector norte del municipio no tiene vías. Relató que son víctimas de las temporadas de invierno como la más reciente, al final de 2020 cuando resultaron afectadas unas 5 mil personas. "El río nos desbarata todo", aseguró.