En Manizales 200 familias se beneficiarán con el mejoramiento de vivienda

La Unidad de Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de Manizales anunció que para este año realizará 200 intervenciones de mejoramiento; que están destinadas a corregir deficiencias en los baños, cocinas, habitaciones, pisos y cubiertas de las casas que se encuentren en mal estado.

Claudia María Salazar, directora de la Unidad de Vivienda de la Alcaldía de Manizales, indicó que actualmente son visitadas las casi 600 familias registradas en el programa y que su atención se dará de acuerdo al orden de inscripción. No obstante se dará preferencia a las que tengan integrantes con discapacidad, las que estén en la base de datos de la Unidad de Víctimas del Municipio y los adultos mayores o con condiciones de salud vulnerables.

Quienes estén interesados deben reunir varios requisitos como vivir en Manizales al menos durante los últimos 5 años, no tener más propiedades a su nombre en Colombia, habitar en la casa como mínimo los últimos 3 años y no haber recibido subsidios de vivienda en los 10 años anteriores.

Igualmente es necesario enviar al correo electrónico contacto@manizales.gov.co la fotocopia de la cédula del propietario y el documento de identificación de todos los miembros del núcleo familiar, la fotocopia de la factura o paz y salvo del predial del 2020 y la fotocopia del certificado de la Unidad de Gestión del Riesgo referente a la condición del suelo.

Le puede interesar:

Marmato recibirá beneficios multimillonarios por prórroga para Caldas Gold

Olfato de Logan principal herramienta para incautación de estupefacientes

Manizales superó la meta de empleos recuperados para 2020

44.618 casos de COVID-19 de han registrado en Caldas

Después de la visita técnica y social, se debe enviar al mismo correo electrónico la copia de la escritura pública o el documento de sana posesión o compraventa si se habita en el área rural, el paz y salvo del Invama para quienes viven en la zona urbana, el certificado de ingresos donde se compruebe que el grupo familiar no supera los dos salarios mínimos legales; y el certificado de libertad y tradición con una antigüedad no mayor a 30 días y que no tenga limitaciones en el dominio.

Cuando se realicen todas las visitas sociales y técnicas, la Secretaría de Obras publicará el proceso de contratación para realizar los mejoramientos, que sería adjudicado en julio de este año y se desarrollaría en un tiempo aproximado de 5 meses.

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM.