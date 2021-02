Víctimas del conflicto armado protestaron por falta de ayudas del Gobierno

Un grupo de mujeres se tomó las instalaciones de las oficinas del Centro Regional para la Atención y Reparación a las Víctimas, para protestar por el abandono por parte del Estado, ya que alegan, que tienen más de dos años de lucha para que les respondan por las indemnizaciones por ser víctimas del conflicto armado en el país.

Luz Dary Mendoza, una de las afectadas, manifestó que “las razones de esta protesta es porque el gobierno no nos ha respondido con parte de la indemnización. Tenemos aproximadamente dos años de estar esperando. La mayoría de las mujeres somos por violencia de género que sufrimos en medio del conflicto armado. Hasta el día de hoy nadie nos ha dado la mano durante este proceso”.

“Nos encontramos en una situación difícil porque la mayoría de nosotras estamos desempleadas, mujeres cabeza de hogar”, indicó Mendoza.

Estas mujeres señalaron que no la han pasado bien durante todo el año de pandemia, ya que, sus proceso siguen sin tomar un rumbo por eso le hacen el llamado al Gobierno Nacional y al director de la Unidad de Víctimas para que les solucionen con prontitud sus indemnizaciones.

“Estamos pasando más trabajo de lo que pasábamos, porque no hay opciones de trabajo por ningún lado ni por ningún medio. Ya no hay para pagar servicios, no tenemos para comer”, señaló Mendoza.

Esta comunidad de mujeres víctimas del conflicto armado, expresaron que de seguir sin una respuesta por parte de las autoridades competentes, en próximos días se tomarán las calles para exigir sus derechos.