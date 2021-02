Niño de seis años muere ahogado en playas de Manzanillo en Cartagena

Un llamado a los nativos y visitantes que llegan a las playas de Cartagena y sus corregimientos, hizo una vez más el comandante operativo de Salvavidas, Joel Barrios Zúñiga, con el fin de evitar hechos lamentables como el ocurrido en playas no habilitadas en Manzanillo del Mar, donde un niño de 6 años murió ahogado tras ser arrastrado por las olas, mientras se encontraba en un paseo familiar.

"Los niños menores de 12 años deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres o adultos responsables para garantizar su integridad", precisó Joel Barrios.

Se conoció que el menor de seis años llegó con su familia de Santa Rosa de Lima para tomar un baño de mar, sin embargo, cuando el pequeño ingreso a la orilla fue arrastrado por una ola.

“Desde la Administración Distrital se ha reiterado el llamado a no bañarse en playas no habilitadas ni restringidas, no ingresar al mar en estado de embriaguez, no bañarse cerca de los espolones, no ingresar al mar después de ingerir alimentos y respetar el llamado de los salvavidas”, aseguró la Alcaldía.