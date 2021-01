Motociclistas denuncian incremento en el precio de los cascos

Algunos motociclistas en Cali, están denunciando alzas en los precios de los cascos protectores, después de entrar en vigencia las nuevas medidas de seguridad exigidas a nivel nacional desde el pasado 23 de enero.

Muchos caleños han tenido que acudir al comercio para adquirir estos elementos de seguridad por deterioro o por no cumplir las normas, y se han encontrado con sorpresas en los precios como le ocurrió a Orlando Echavarría : “En días anteriores fui a averiguar un casco para cambiar el mío y me pidieron 98 mil pesos, después de que arrancaron las nuevas medidas me acerqué al mismo sitio y el casco que había visto ya costaba 150 mil pesos”.

Los dueños de motocicletas que han tenido que pagar los cascos mas caros en el comercio para evitar multas, se preguntan si no hay algún tipo de regulación frente al precio de estos elementos, ya que se han encontrado con la excusa de que el precio sube “porque son importados”