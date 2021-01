Paciente en UCI perdió Ecmo por autorización de la EPS

Fredy Jesús Hernández fue elegido entre las más de 30 solicitudes para una Ecmo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, sin embargo, y a pesar de su estado crítico, no pudo recibir la terapia porque, denuncian sus familiares, la EPS no autorizó su traslado.

Gisela Niño, amiga cercana del administrador de empresas indicó que fue un milagro que el único hospital de Santander con estos equipos le abriera un cupo que ayer, 23 de enero, perdió por supuesta negligencia.

Fredy Jesús se encuentra desde el domingo 17 en una Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Chicamocha a la espera de una Ecmo porque sus pulmones ya no funcionan por sí solos debido al coronavirus.

"Es una tristeza que esto ocurra porque tantas personas que hay esperando por una terapia de estas y Fredy que fue afortunado y se la dieron no pueda porque en su EPS no nos responde. Por favor, ayúdenos, él está muy mal de salud. Sura no nos responde aunque ellos ya tienen sus datos y todo", agregó Niño.

La esposa y familiares emprendieron una batalla jurídica e interpusieron una tutela para que la EPS agilice el proceso y permita el traslado, sin embargo, habrá que esperar que se vuelva a desocupar uno de los equipos.