Alertan sobre aumento de niños en mendicidad

Al término de la Navidad, una temporada pasada por restricciones estrictas y confinamiento casi total, volvió no solo una "normalidad" a las calles, sino también la mendicidad al área metropolitana.

En el primer mes del año 2021, se ha evidenciado el aumento considerable de este fenómeno en municipios como Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, manifestó que tras 18 meses combatiendo esta problemática entre más la policía hace operativos más menores se encuentran pidiendo limosna o siendo alquilados por sus padres.

Aseguró que retornaron a la región nuevamente esos grupos masivos de migrantes que componen el 80% de la población en la ciudad explota a los menores.

"Hoy no tenemos un dato claro ni real de cuántos niños han sido rescatados de las garras de la mendicidad, pero lo cierto es que no hay cifras no se sabe. Es un tema grave y así que hay que combatirlo. Desde el Senado yo solicito que en sesiones extraordinaria aprueben el proyecto de ley que busca no solo quitarle la potestad a los padres de familia, sino que haya cárcel por este delito", indicó.

En Bucaramanga especialmente en parques y semáforos del centro de la ciudad es donde aparecieron nuevamente estos grupos masivos con menores e incluso bebés utilizados para esta práctica.

En Floridablanca 5 niños fueron rescatados de las calles ya que eran puestos a pedir limosna e incluso eran alquilados por sus padres.