El calvario de un médico que sufrió COVID-19 en Tunja

Juan David Bernal es médico internista y cardiólogo que venía reanimando personal que llegaba con Covid-19 al hospital San Rafael de Tunja y en uno de esos procedimientos se contagió.

Cuenta que el virus lo envió a una cama de unidad cuidados intensivos durante una semana en agosto de 2019 y al 16 de enero 2021 tiene secuelas de esa enfermedad.

“Tuve una trombosis pulmonar en los vasos pequeños del pulmón y coagulación en los pequeños vasos a nivel del corazón”, cuenta.

Según Bernal le realizan terapias cardíacas, rehabilitación pulmonar y le tienen que dar oxígeno “todo el tiempo”.

“Tengo dolores en las articulaciones, muscular, cabeza y fatiga general. De un momento a otro me pongo mal”, narra.

Dice que el COVID-19 se convirtió en una catástrofe para su familia, porque mientras él estaba en una UCI su esposa fue hospitalizada y sus dos hijos aislados en casa.

“Mi enfermedad no fue calificada como laboral, sino como general. Cuando es enfermedad laboral me deben pagar el 100% de lo que yo devengo y cuando es general es el 25%. Eso me tiene afectadas mis finanzas”, puntualizó el médico Juan David Bernal.