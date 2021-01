Comerciantes de Provenza en Medellín se declararon en desobediencia civil

Cansados de las decisiones tomadas a último momento, así están los comerciantes de Medellín, luego de que el alcalde Daniel Quintero anunciara de manera oficial nuevas restricciones pocas horas antes de que inicien las medidas previamente informadas tomó otra decisión más estricta.

Esta situación tiene bastante molestas a las personas de la capital antioqueña, especialmente al comercio del sector de Provenza del Poblado que ya se había preparado para un fin de semana con atención al público hasta las 10 de la noche, pero la reciente determinación de toque de queda continuo les cambió el panorama, por ello se declararon en desobediencia civil y acataran únicamente el decreto de la gobernación de Antioquia que permite abrir locales en el día el sábado y domingo.

“Por eso esto es un llamado a Daniel Quintero, para que estas medidas no se tomen así, osea, las cosas hay que pensarlas bien, encerrándonos no es la forma. Se ha demostrado que esta no es la forma de que este virus termine su contagio”, aseguró Juanita Cobollo, directora del Barrio Provenza.

La vocera de esa zona de la ciudad que concentra 137 locales de comercio, aseguró que ellos no han recibido ningún tipo de ayuda para solventar las millonarias pérdidas.

“Nosotros no tenemos ninguna ayuda, el gobierno nunca ha querido colaborar con arriendos. La mejor forma de ayudarnos a los comerciantes es dejándonos trabajar”, recalcó la señora Cobollo.

Los comerciantes de bares y restaurantes convocaron a un plantón en el parque de las luces de Medellín, cerca de la alcaldía para rechazar estas medidas que califican como injustas.