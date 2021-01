Desmienten al Personero y aseguran que quedan UCI disponibles en Bogota

Desde el Hospital San Carlos el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó que "hoy hay camas de cuidados intensivos en la ciudad", por lo cual no son ciertas las afirmaciones de que la demanda haya superado la oferta de ucis en la capital del país.

El secretario Gómez explicó que este jueves 14 de enero fueron ubicados 109 pacientes en camas de cuidados intensivos, lo que demuestra que la ciudad sigue contando con disponibilidad de servicios para quienes lo han requerido.

"No quiero negar el nivel de estrés que tiene el sistema sanitario y eso nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos venido tomando, pero con la cantidad de camas que tenemos y las medidas sociales que hemos implementado, podemos pasar este segundo pico", añadió el Secretario de salud quien dijo además que si no existiera disponibilidad de camas, estos pacientes no habrían podido ser ubicados.

"Ciñámonos a los datos y no desinformemos a la ciudadanía. Se el miedo natural que produce esta enfermedad y si le adicionamos elementos que distorsionen cuál es la capacidad de oferta del sistema sanitario no le hacemos favor al manejo de la pandemia", puntualizó el Secretario, al tiempo que señaló que entre diciembre y lo que va corrido del año, Bogotá ha logrado la apertura de 127 nuevas camas para cuidados intensivos.

Frente a la escasez de medicamentos usados en UCI, el funcionario señaló que se trata de un fenómeno mundial, pero que en Bogotá ninguna cama se ha cerrado por falta de los mismos. La Secretaría Distrital de Salud alertó a las entidades del orden nacional desde agosto de 2020 y para afrontar esta situación, lidera las compras unificadas de estos elementos para el sector público, está realizando estudios de mercado para el sector privado y en la actualidad se está tramitando la importación directa de aquellos medicamentos sin disponibilidad a nivel nacional.