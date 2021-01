Piden mejorar estrategia para disminuir contagios /

Un nuevo llamado hicieron médicos y profesionales de la salud en Santander a la forma en como se está manejando la pandemia.

En una carta abierta reiteraron a las autoridades de salud la preocupante situación que se vive por el rápido contagio e hicieron un llamado para que se articule de manera urgente el trabajo entre las aseguradoras, las EPS y los laboratorios para procesar muestras de COVID-19.

Line Vera, profesora de la UIS indicó que preocupa el tiempo que están tardando en llegar los resultados; no se está haciendo el diagnóstico en forma temprana lo que impide que se detecten a tiempo los casos.

Asegura que 9 de cada 10 posibles contagiados, en promedio, tienen los resultados de la prueba de tres días o hasta incluso 7 días después de la toma de la muestra.

"Esta situación se está complicando. Mientras la prueba no se haga en los primeros días es imposible que se repriman los casos. No hay control en la práctica con las ARL. Ese es nuestro primer llamado, que se trabaje realmente en los laboratorios locales. No se lleven las muestras a Bogotá o cualquier otra parte fuera del departamento porque eso retrasa mucho el proceso de detección del virus y la gente se va a seguir contagiándose masivamente", agregó Vera.

Los profesionales de la salud también tuvieron reparos en la falta de pruebas Prass en los municipios de provincia donde el COVID-19 en la temporada decembrina se disparó.

"Solicitamos mayor agilidad en la implementación de la estrategia en los municipios donde no ha iniciado con priorización de aquellos municipios donde existe ya afectación por COVID-19 definido por la presencia de mortalidad, conglomerados o aumento de casos en las últimas semanas, y esos con inminente posibilidad de colapso de sus servicios de salud (cualquiera sea su nivel de atención)".

Santander llegó a los 73 mil casos positivos y los médicos de primera línea que están atendiendo el segundo pico de la pandemia claman por mayor contratación de recursos humanos y la continuidad del personal médico necesario para superar las muertes generadas por el COVID-19.