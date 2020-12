Polémica respuesta de 'El Mulato' a quienes critican la feria virtual

La respuesta que Luis Eduardo Hernández, mejor conocido en el mundo artístico como 'El Mulato', a las personas que han criticado las presentaciones de la Feria de Cali Virtual, ha causado controversia en las redes sociales.

Frente a comentarios tanto positivos y negativos, el coreógrafo se pronunció de la siguiente forma:

"Caleño come caleño, a ustedes no les importa la vida de nadie, no sean hipócritas. Lo único que les interesa es joder al que está trabajando. Son incapaces de hacer algo por esta ciudad, gente que jode por todo.

(Si) no hubiera hecho nada, hablarían también, por eso, siempre los que sacamos la buena cara de esta hermosa ciudad, no somos caleños. De ser así, no existiría el Grupo Niche de Jairo Varela, tampoco de Cali, y fue igual, hasta a la cárcel lo mandaron, porque así son todos ustedes, cuando no pueden hacer las cosas, prefieren que nadie progrese.

Manada de conformistas, sólo están pendientes de lo que hacen los demás para criticar, porque nunca proponen nada, son totalmente tóxicos y sin futuro".

Frente a estas declaraciones, las respuestas de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar, Bernardo Torres, oyente de Caracol Radio expresó: "Claro, 'El Mulato' defiende su bolsillo pues no le importa el sobrecosto que tenemos que pagar los caleños gracias a las decisiones del alcalde".