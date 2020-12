Convocan cacerolazo ante posible despido masivo en Metrosalud

Ante el posible despido masivo de 425 empleados de la red de Metrosalud en todo Medellín, por la supuesta falta de recursos, el personal médico convocó a un cacerolazo este lunes 28 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el Centro Administrativo La Alpujarra y unidades hospitalarias, para exigir que sus contratos sean renovados y, de esa manera, evitar el cierre de servicios y centros de salud.

Según explicó Gonzalo Vélez, miembro de la Junta Directiva de La Asociación Médica de Antioquia, si no se realiza una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Metrosalud para definir la situación de estos colaboradores, antes del 31 de diciembre, automáticamente se quedarían sin trabajo.

“Todavía no se ha fijado la fecha, eso es lo que nos tiene bastante preocupados, porque si no se da efectivamente la renovación de esta planta, entonces no podrán continuar laborando. Es un requisito legal imprescindible, para que los trabajadores puedan seguir en su cargo, que la junta apruebe la continuidad de la planta temporal con los recursos que se requieren”, explicó.

Aunque inicialmente solo se tiene programado el cacerolazo del personal médico, sus familias y usuarios de Metrosalud para el día de hoy, los colaboradores indicaron que, de no obtener respuesta sobre la renovación de sus contratos antes del cierre del año, podrían entrar en cese de actividades y huelga general.