Policía sancionará a quienes se movilicen en carros en el toque de queda

La Policía aclaró que durante los días de toque de queda y pico y cédula, los ciudadanos no podrán movilizarse en el departamento, por lo que está prohibido el tránsito hacia los municipios en donde las personas tienen su finca de descanso, y piensan pasar allí la navidad.

El coronel Jorge Cabra, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, señala que incumplir la norma acarrearía una sanción.

“Si alguien va en carro particular para una finca, tenemos que decirle que está incumpliendo el decreto. Si usted no tiene por qué estar en la calle y no va a hacer compras, mejor quédese en la casa, de lo contrario va a ser sujeto de la aplicación del código de Policía, de cara al incumplimiento de una norma”, planteó el coronel.

Las personas que deseen movilizarse, tendrán que ir a visitar a sus familiares antes o después del toque de queda, que para las subregiones de Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste será desde el 24 de diciembre a las 8 de la noche hasta el 26 a las 6 de la mañana.