En Puerto Rico, médica cartagenera recibió vacuna contra el Coronavirus

Esta cartagenera radicada en San Juan, capital de Puerto Rico, desde hace 18 años, trabaja en el Hospital Auxilio Mutuo, cómo directora del programa Trasplante Renal.

“Esperamos que está inmunización nos lleve a empezar a controlar esta pandemia y porqué no empezar también en un futuro a erradicarla", sostuvo Verónica.

La cartagenera manifestó que la primera dosis de la vacuna de Pfizer está siendo distribuida en la primera línea de batalla contra la COVID-19, empezando por los médicos, personal de enfermería, auxiliares, camilleros, entre otros.

”Luego de la vacunación de la primera línea de batalla, se vacunarán el personal profesional de salud que están en unidades ambulatorias como las oficinas médicas, farmacias, etc. También se incluirán las personas en condición de hacinamiento como las personas que están en las cárceles, aquellas que viven en centros de cuido prolongado como ancianatos” sentenció la médica nefróloga.

Por último, Verónica Meza dijo que para realizarse la vacunación tienen que firmar dos documentos, uno que detalla su información demográfica y otro de consentimiento, los cuales quién recibe la vacuna se le entrega copia de ambos con la información del lote de la misma y las recomendaciones.

“No sentí ningún temor estábamos esperanzados en recibir la oportunidad de la vacunación. Estamos tratando de motivar a la población para cuando les llegue su turno se puedan vacunar. Durante las primeras 24 horas después de aplicarme la vacuna me dolía el brazo levemente y me sentí un poco más cansada de lo habitual, pero me tomé unos medicamentos y ya estoy perfectamente”, contó.