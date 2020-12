Bucaramanga vive la temporada navideña “BGA CREE EN TU TALENTO”

Desde el pasado 10 de diciembre los bumangueses han tenido la oportunidad de disfrutar de cada una de las actividades de la temporada navideña “BGA cree en tu talento”, una iniciativa de la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo para promover los espacios artísticos y culturales durante la época de fin de año.

Con teatro, música, danza y artes plásticas, los artistas ganadores de esta convocatoria han presentado al público sus diferentes creaciones y puestas en escena con el fin de llevar a los hogares santandereanos lo mejor del talento local y del área metropolitana.

La temporada, que se realizará hasta el próximo 20 de diciembre, ha venido compartiendo con los bumangueses diferentes muestras artísticas a través de las plataformas digitales del IMCT y en diferentes puntos de la ciudad con actividades como las carrozas navideñas, circuitos virtuales para niños y jóvenes, conciertos virtuales, intervenciones artísticas en espacio público y la esperada serenata de cumpleaños de Bucaramanga, con el fin de incentivar el desarrollo de nuevos formatos de producción artística y asumir los retos que impone la emergencia de salud pública.

Conozca la programación y disfrute de un sin número de artistas, organizaciones artísticas, entidades, gestores culturales y productores de eventos artísticos que tienen preparada la celebración de la época más bonita del año.

CARROZAS NAVIDEÑAS

Por distintos rincones de la ciudad han estado rondando las “Carrozas navideñas” para el deleite de todos los ciudadanos. Son 17 comunas en total las que serán visitadas por las 6 carrozas temáticas que los bumangueses disfrutarán hasta el próximo 20 diciembre en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las carrozas estarán acompañadas de músicos y artistas de diversas áreas que presentarán sus números para toda la ciudadanía, respetando todas las medidas de bioseguridad. El miércoles 16 las carrozas visitarán las comunas 14 y 12, recorriendo el parque del agua, Megamall, San Pío, Guarín, el Parque de los Leones y IV etapa.

El jueves 17 la visita será en las comunas 3 y 13 recorriendo Los Pinos, Cristo Rey, la Glorieta San Francisco y el Parque Antonia Santos. El viernes 18 el recorrido será en la Comuna 4, pasando por el Viaducto La Novena, Girardot, La Feria y Barrio Santander.

El sábado 19 las carrozas cerrarán con broche de oro visitando la comuna 2, recorriendo el Parque Club Tiburones, Calle 1ra, Kennedy y María Paz. Las rutas finalizarán el domingo 20 con su visita por la Comuna 1 llegando al Parque Líneal Río de Oro.

CONCIERTO DE CUMPLEAÑOS DE BUCARAMANGA

El próximo martes 22 de diciembre, a partir de las 8:30 p.m., será la transmisión especial del concierto de cumpleaños de Bucaramanga, con orquestas como Tropical Swing, Misión Secreta, La Martina, los Mariachis Nuevo Guadalajara y la Agrupación Familia Zoeh, a través del Canal TRO y las redes sociales del IMCT y la alcaldía.

CIRCUITOS VIRTUALES PARA NIÑOS Y JÓVENES

A través de las redes sociales del IMCT se realizarán transmisiones especiales dirigidas al público infantil, juvenil y familiar con diferentes presentaciones de teatro, música y danza. Todos los días a las 8:00 a.m. conéctese con “Carrancho y los Titiriteros”, a las 9:00 a.m. con las aventuras de “Una carta a Santa que vive en Bucaramanga” y a las 10:00 a.m. con 'Magia, Risa y Fantasía, Tu Regalo de Navidad'.

Para los jóvenes estará el Festival de Cortos Audiovisuales desde las 4:00 p.m., a las 6:00 p.m. disfrute del Festival virtual de Parkour y el Festival “Más música local: conectados por el mundo”, y a las 7:00 p.m. no se pierda el 'Con-cierto sentido' festival de música alternativa. Para cerrar con broche de oro cada noche diviértase con 'Suenan cascabeles, es tiempo de volar' a las 8:00 p.m.

Para toda la familia se encuentran las exposiciones virtuales ‘Resistencia/Resiliencia’ desde las 3:00 p.m y ‘Reconociendo los oficios artesanales de Bucaramanga’ a partir de las 5:00 p.m. También estará ‘Con el alma’ el 19 de diciembre a las 4:00 p.m. y ‘Quebrada seca’ el 20 de diciembre a las 12 del mediodía.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN COMUNAS

En la temporada navideña 'BGA cree en tu talento' también habrá presentaciones especiales para que todos los bumangueses tengan acceso a ellas desde cualquier lugar. El espectáculo ‘Disfrute navidad con los artistas’ de Juan Ibarra y los Chucureños se presentará desde las 4:00 p.m. en el Parque Girardot (16 Dic), Fontana Coaviconsa (17 Dic), Ágora Estoraques (18 Dic), Parque Centenario (19 Dic), y en la Comuna 14 Barrio Buenos Aires - Morrorico (20 Dic).

También estarán las ‘Intervenciones artísticas itinerantes de danza’ que se presentarán desde las 5:00 p.m. en el Parque de las Cigarras (16 Dic), las Américas (17 Dic), Pablo VI (18 Dic), Barrio Porvenir (19 Dic) y el Barrio San Alonso (20 Dic).

Con el fin de deleitar a propios y extranjeros, los artistas también harán intervenciones en diferentes centros comerciales de la ciudad como Megamall, Acrópolis, La quinta, IV Etapa y La Isla, el fin de semana del jueves 17 al domingo 20, en horarios itinerantes desde las 4 y hasta las 8 de la noche; y en la llegada de vuelos del Aeropuerto Palonegro.

Desde el jueves 17 al domingo 20 de diciembre no se pierda las presentaciones virtuales especiales del "IV Festival de Teatro Ciudad de Bucaramanga" a las 12 del mediodía, y “Baila Bucaramanga” a las 2:00 p.m.

Para ver toda la programación y las actividades de la temporada navideña ‘BGA cree en tu talento’ siga las redes sociales del IMCT en Facebook, Instagram y Twitter como @imctbga o visite www.imct.gov.co