La inseguridad en Bogotá no es un tema de percepción: Claudia López

Tras el asesinato del vigilante Wilfrido Murcia en el Tunal, y en días anteriores el caso de sicariato en la localidad de Suba, la alcaldesa de Bogotá Claudia López reconoció que la situación de seguridad es una problemática real, que va más allá de la percepción en la ciudadanía.

"No. No es de percepción. Son hechos reales. No nos estamos imaginando que a Wilfrido lo atacaron; lo mataron por robarlo. Es lo mismo que pasó con Oswaldo Muñoz, que también lo mataron en el Transporte Público. Y eso es profundamente doloroso. Lo que ha venido ocurriendo este año en Bogotá es que hemos tenido muchos menos hurtos, pero los que tenemos han tenido la tendencia a ser más violentos", explicó la mandataria.

Y enfatizó en que la inseguridad "es un hecho medible y evidente por las estadísticas. Aunque tenemos el nivel de hurto en Transmilenio más bajo en la historia, los que tenemos son más violentos, hurtos que cuestan la vida. Debemos reforzar la estrategia que tenemos; tratar de tener mayor cobertura. Eso requiere de más personal policial".

Precisamente, sobre ese punto afirmó que "en la Policía Metropolitana hacen un trabajo extraordinario, pero son muy poquitos para muchas cosas. Teníamos una oferta de tener este año 1.000 policías adicionales, pero solo han llegado 400. Le insistiré al presidente Iván Duque. Entiendo los problemas que se tienen, entre otras, por la pandemia, pero si nos ayudan con más personal podemos hacer más cubrimiento en ruta".

Para López, según manifestó, "la estrategia es la correcta, en el sentido de tener un comando especializado para Transmilenio; pero si queremos ampliarlo al SITP con mejor cobertura, necesitamos más miembros de la Policía que nos ayuden en esa tarea. Trabajamos para prevenir estos hechos y para judicializar y someter a la justicia a quienes los cometan".